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Китай

Сегодня, 17:01

«Шанхай» Слуцкого победил «Чанчунь Ятай» и продлил беспроигрышную серию до 21 матча

Сергей Разин
корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Global Look Press
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«Шанхай Шэньхуа» в матче 19-го тура чемпионата Китая дома обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Жоау Тейшейра, Сефас Малеле и Чжу Чэньцзе.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 21 матча во всех турнирах. Команда Леонида Слуцкого одержала 17 побед и четырежды сыграла вничью.

После этого матча «Шанхай Шэньхуа» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Китая. В следующем матче команда Слуцкого сыграет 22 июля против «Цанчжоу».

Китай. Суперлига. 19-й тур
13 июл, 15:00. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
3:2
Чанчунь

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
11
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