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Сегодня, 16:38

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Чэнду»

Алина Савинова
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«Шанхай Шэньхуа» на своем поле сыграл вничью с «Чэнду» в 15-м туре турецкой Суперлиги — 1:1.

На 4-й минуте встречи автогол забил защитник хозяев Цзян Шэнлун. На 16-й минуте отличился Сефас Малеле, который сравнял счет.

«Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда под его руководством лидирует в чемпионате Китая, набрав 37 очков. «Синие дьяволы» продлили беспроигрышную серию до 16 матчей.

«Чэнду» с 29 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Китай. Суперлига. 15-й тур
16 июн, 14:35. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
1:1
Чэнду Жунчэн
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
4
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