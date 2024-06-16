«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Чэнду»

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле сыграл вничью с «Чэнду» в 15-м туре турецкой Суперлиги — 1:1.

На 4-й минуте встречи автогол забил защитник хозяев Цзян Шэнлун. На 16-й минуте отличился Сефас Малеле, который сравнял счет.

«Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда под его руководством лидирует в чемпионате Китая, набрав 37 очков. «Синие дьяволы» продлили беспроигрышную серию до 16 матчей.

«Чэнду» с 29 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.