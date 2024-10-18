«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Хэнань Цзянье» и возглавил таблицу суперлиги

«Шанхай Шэньхуа» дома обыграл «Хэнань Цзянье» в 28-м туре чемпионата Китая — 2:1.

У гостей гол на 62-й минуте забил Неманья Чович. Хозяева отыгрались спустя две минуты — отметился Жоао Тейшейра. На 89-й минуте У Си поставил точку в матче.

«Шанхай Шэньхуа» одержал шестую победу подряд в суперлиге.

За два тура до конца сезона команда Леонида Слуцкого набрала 73 очка и возглавила турнирную таблицу чемпионата Китая, опережая «Шанхай Порт» на одно очко. «Хэнань Цзянье» с 34 очками — на 8-й строчке.