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Сегодня, 16:31

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Хэнань Цзянье» и возглавил таблицу суперлиги

Руслан Минаев
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«Шанхай Шэньхуа» дома обыграл «Хэнань Цзянье» в 28-м туре чемпионата Китая — 2:1.

У гостей гол на 62-й минуте забил Неманья Чович. Хозяева отыгрались спустя две минуты — отметился Жоао Тейшейра. На 89-й минуте У Си поставил точку в матче.

«Шанхай Шэньхуа» одержал шестую победу подряд в суперлиге.

За два тура до конца сезона команда Леонида Слуцкого набрала 73 очка и возглавила турнирную таблицу чемпионата Китая, опережая «Шанхай Порт» на одно очко. «Хэнань Цзянье» с 34 очками — на 8-й строчке.

Китай. Суперлига. 28-й тур
18 окт, 14:35. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
2:1
Хэнань Цзянье

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

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