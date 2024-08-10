Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Китай. Новости
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 16:58

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Наньтун»

Сергей Разин
корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

«Шанхай Шэньхуа» в матче 22-го тура чемпионата Китая дома обыграл «Наньтун Чжиюнь» со счетом 5:1.

В составе хозяев отличились Ибрахим Амаду, Андре Луис, оформивший дубль, а также У Си и Шиничи Чань.

В предыдущем туре команда Леонида Слуцкого уступила «Бэйцзин Гоань» (1:2), потерпев первое поражение в сезоне.

«Шанхай Шэньхуа» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 5 очков. В следующем туре команды 17 августа сыграют друг с другом.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
Обсудить
Читайте также
36-летнюю австралийку раскритиковали за батлы в брейкинге на Олимпиаде-204
Сборная Франции по волейболу завоевала золото Олимпиады-2024
«Искандер-М» нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области
Ассистентский рекорд 19-летнего Батракова и Дагестан, которому опять не дали пенальти. Что случилось в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий прокомментировал свое первое поражение в Китае