31 октября, 16:56

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шэньчжэнь Пэн Сити» в предпоследнем туре чемпионата Китая

Алина Савинова
Леонид Слуцкий.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Китая — 1:0.

Автором единственного гола стал Андре Луис, который отличился на 2-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко и за тур до окончания чемпионата располагается на втором месте в таблице, уступая лидирующему «Шанхай Порт» 2 балла. Матчи лидеров пройдут 22 ноября — команда Слуцкого на выезде сыграет с «Тяньцзинь Тайгер», а «Шанхай Порт» в гостях встретится с «Далянь Инбо».

Леонид Слуцкий.Слуцкий может стать чемпионом Китая. Но в последнем туре не все зависит от его «Шанхая»
Чемпионат Китая. 29-й тур.
31 октября, 00:00. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
1:0
Шэньчжэнь Пэн Сити

35

  • AlexCS4

    Это тебе кто про задачи рассказал?

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Интерес ФКСМ понятен. Непонятен интерес Слуцкого. Даже если он снова возьмет серебро, отстав на 2 очка, кредит доверия к нему в Китае только усилится. А переходить в непонятную команду с непонятным руководством - нафиг Виктрычу надо?

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Посмотрим. Тут все от Даляня зависит. Шэньхуа точно выиграет.

    01.11.2025

  • Пан Юзеф

    Согласен.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Далянь под Шэньхуа не лег - 2-2.

    01.11.2025

  • Роман Морковкин

    Признаю, Пан, ошибся. Но задачу стать чемпионом у Леонида никто не отменял ни в прошлом сезоне, ни в нынешнем, его для этого звали.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    А зачем ему это?

    01.11.2025

  • Роман Морковкин

    Залупорт. Пусть так, но задача у Лёнчика стоит однозначная - сделать клуб чемпионом. И в Азиатской ЛЧ минимум полуфинал. Что по итогу? То-то и оно, что пшик.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Пока не факт.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Идиот. Сильнейшим по составу там был и является Порт - китайский Зенит. С которым Слуцкий и бьется.

    01.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Леню в Динамо!

    31.10.2025

  • Док

    Здоровья талантливому специалисту, удачи и новых творческих достижений!:slight_smile::upside_down: Когда всевозможные придурки пишут, что тренер выиграл турнир (-ы) случайно, только благодаря игрокам, на багаже предыдущего (причем даже спустя восемь лет) тренера - это понятно. На то они и придурки. Им просто в головенку не приходит, что любой тренер победитель всегда вносит какую-то (пусть маленькую, на первый взгляд незначительную) составляющую - тактическую, кадровую, психологическую - и команда побежала, заиграла. Но когда ******** царапают, что Гинер рулил при Мутко и Газпроме (не говоря про выше) - то это какой-то нонсенс)). Еще бы написали, что Гинер тогда возглавлял финансовый комитет РФС и все бабки пускал на ЦСКА)). А так-то три золота из четырех при селекции Зенита уровня финалистов и полуфиналистов ЧМ, да обладателей еврочашек, а ЦСКА покупал Миланова с Цубером, да Алиева со Страндбергом, а в основном аренда и свободные агенты...

    31.10.2025

  • Пан Юзеф

    Сильнейшую по составу? Прекрасная шутка.

    31.10.2025

  • Пан Юзеф

    Вы и ФНЛ смотрите?

    31.10.2025

  • 36

    Он школу детскую открыл в Волгограде на свои.Ради этого стоит ходить на шоу

    31.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Лёня в четвертьфинал вышел благодаря Хонде .

    31.10.2025

  • Олег

    Он правильно про себя сказал после Евро. Нормальные тренера не понтуются в различных телешоу, а тренеруют. Валеру тоже это касается.

    31.10.2025

  • Максим Черный

    к бабке ходить не надо: Далянь ляжет, а Таньцзинь - 13млн. население - упрется....

    31.10.2025

  • Олег

    Там был сильный состав, созданный и сыгранный ещё до бегемотика. Там было важно только не испортить. Какие ещё успехи у этого недотренера в дугих командах? Везде гнали в шею.

    31.10.2025

  • 36

    В четвертьфинал ЛЧ2010 Гинер вывел?Побольше бы таких

    31.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ну право слово. ГВК делец и гопстоп, а фердитутка обычный нувориша 90-х, без капли навыка торгаша.

    31.10.2025

  • hant64

    Ну да, ну да, ГВК и всё такое... Бред сивой кобылы, и никак иначе. У Федуна вон рулилка побольше была, что-то он ничего так и не нарулил за почти два десятка лет рулежа.

    31.10.2025

  • Роман Морковкин

    Пончика звали сделать сильнейшую по составу команду чемпионом, но он в очередной раз облажался.

    31.10.2025

  • Яна Калинина

    Из двух команд,опять второй)

    31.10.2025

  • Олег

    Там Гинер рулил. Без него бегемотик был бы в опе.

    31.10.2025

  • psevdonim777

    Порт лучшая команда по игре в гостях, а команда Слуцкого очень тяжело играет личные встречи на поле «Тяньцзинь Тайгер». По ходу опять мимо золотых медалей.

    31.10.2025

  • Желтый полосатик

    И вновь шанхайский Шеньхуа Не выиграет ни...чего

    31.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Викторыч, айда в Спартак!

    31.10.2025

  • marchela13

    100%

    31.10.2025

  • hant64

    А что, Слуцкий плохо тренировал в ЦСКА? Или ЦСКА при нём тоже был уровнем ФНЛ?

    31.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Опять китайский Зенит станет чемпионом. А китайский Краснодар Слуцкого останется на втором месте.

    31.10.2025

  • Arty18

    Давай Леня, нужен трофей

    31.10.2025

  • Djin Ignatov

    Пельменя не дурак ! Знает кде рубить бабло не за что не отвечая !

    31.10.2025

  • игорь осипов

    Лёня молодец!

    31.10.2025

  • инок

    Первый раз смотрю китайский чемпионат. Пока впечатление, что это уровень ФНЛ, то что и надо Леониду Слуцкому..

    31.10.2025

    Футбол
    ФК Шанхай Шэньхуа
    Леонид Слуцкий
