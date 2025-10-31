«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шэньчжэнь Пэн Сити» в предпоследнем туре чемпионата Китая

31 октября, 16:56
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Китая — 1:0.
Автором единственного гола стал Андре Луис, который отличился на 2-й минуте.
«Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко и за тур до окончания чемпионата располагается на втором месте в таблице, уступая лидирующему «Шанхай Порт» 2 балла. Матчи лидеров пройдут 22 ноября — команда Слуцкого на выезде сыграет с «Тяньцзинь Тайгер», а «Шанхай Порт» в гостях встретится с «Далянь Инбо».
AlexCS4
Это тебе кто про задачи рассказал?
01.11.2025
AlexCS4
Интерес ФКСМ понятен. Непонятен интерес Слуцкого. Даже если он снова возьмет серебро, отстав на 2 очка, кредит доверия к нему в Китае только усилится. А переходить в непонятную команду с непонятным руководством - нафиг Виктрычу надо?
01.11.2025
AlexCS4
Посмотрим. Тут все от Даляня зависит. Шэньхуа точно выиграет.
01.11.2025
Пан Юзеф
Согласен.
01.11.2025
AlexCS4
Далянь под Шэньхуа не лег - 2-2.
01.11.2025
Роман Морковкин
Признаю, Пан, ошибся. Но задачу стать чемпионом у Леонида никто не отменял ни в прошлом сезоне, ни в нынешнем, его для этого звали.
01.11.2025
AlexCS4
А зачем ему это?
01.11.2025
Роман Морковкин
Залупорт. Пусть так, но задача у Лёнчика стоит однозначная - сделать клуб чемпионом. И в Азиатской ЛЧ минимум полуфинал. Что по итогу? То-то и оно, что пшик.
01.11.2025
AlexCS4
Пока не факт.
01.11.2025
AlexCS4
Идиот. Сильнейшим по составу там был и является Порт - китайский Зенит. С которым Слуцкий и бьется.
01.11.2025
Nord Ostovsky
Леню в Динамо!
31.10.2025
Док
Здоровья талантливому специалисту, удачи и новых творческих достижений!:slight_smile::upside_down: Когда всевозможные придурки пишут, что тренер выиграл турнир (-ы) случайно, только благодаря игрокам, на багаже предыдущего (причем даже спустя восемь лет) тренера - это понятно. На то они и придурки. Им просто в головенку не приходит, что любой тренер победитель всегда вносит какую-то (пусть маленькую, на первый взгляд незначительную) составляющую - тактическую, кадровую, психологическую - и команда побежала, заиграла. Но когда ******** царапают, что Гинер рулил при Мутко и Газпроме (не говоря про выше) - то это какой-то нонсенс)). Еще бы написали, что Гинер тогда возглавлял финансовый комитет РФС и все бабки пускал на ЦСКА)). А так-то три золота из четырех при селекции Зенита уровня финалистов и полуфиналистов ЧМ, да обладателей еврочашек, а ЦСКА покупал Миланова с Цубером, да Алиева со Страндбергом, а в основном аренда и свободные агенты...
31.10.2025
Пан Юзеф
Сильнейшую по составу? Прекрасная шутка.
31.10.2025
Пан Юзеф
Вы и ФНЛ смотрите?
31.10.2025
36
Он школу детскую открыл в Волгограде на свои.Ради этого стоит ходить на шоу
31.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Лёня в четвертьфинал вышел благодаря Хонде .
31.10.2025
Олег
Он правильно про себя сказал после Евро. Нормальные тренера не понтуются в различных телешоу, а тренеруют. Валеру тоже это касается.
31.10.2025
Максим Черный
к бабке ходить не надо: Далянь ляжет, а Таньцзинь - 13млн. население - упрется....
31.10.2025
Олег
Там был сильный состав, созданный и сыгранный ещё до бегемотика. Там было важно только не испортить. Какие ещё успехи у этого недотренера в дугих командах? Везде гнали в шею.
31.10.2025
36
В четвертьфинал ЛЧ2010 Гинер вывел?Побольше бы таких
31.10.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
ну право слово. ГВК делец и гопстоп, а фердитутка обычный нувориша 90-х, без капли навыка торгаша.
31.10.2025
hant64
Ну да, ну да, ГВК и всё такое... Бред сивой кобылы, и никак иначе. У Федуна вон рулилка побольше была, что-то он ничего так и не нарулил за почти два десятка лет рулежа.
31.10.2025
Роман Морковкин
Пончика звали сделать сильнейшую по составу команду чемпионом, но он в очередной раз облажался.
31.10.2025
Яна Калинина
Из двух команд,опять второй)
31.10.2025
Олег
Там Гинер рулил. Без него бегемотик был бы в опе.
31.10.2025
psevdonim777
Порт лучшая команда по игре в гостях, а команда Слуцкого очень тяжело играет личные встречи на поле «Тяньцзинь Тайгер». По ходу опять мимо золотых медалей.
31.10.2025
Желтый полосатик
И вновь шанхайский Шеньхуа Не выиграет ни...чего
31.10.2025
Adiоs Amigos R
Викторыч, айда в Спартак!
31.10.2025
marchela13
100%
31.10.2025
hant64
А что, Слуцкий плохо тренировал в ЦСКА? Или ЦСКА при нём тоже был уровнем ФНЛ?
31.10.2025
ОстроV Zаячий
Опять китайский Зенит станет чемпионом. А китайский Краснодар Слуцкого останется на втором месте.
31.10.2025
Arty18
Давай Леня, нужен трофей
31.10.2025
Djin Ignatov
Пельменя не дурак ! Знает кде рубить бабло не за что не отвечая !
31.10.2025
игорь осипов
Лёня молодец!
31.10.2025
инок
Первый раз смотрю китайский чемпионат. Пока впечатление, что это уровень ФНЛ, то что и надо Леониду Слуцкому..
31.10.2025