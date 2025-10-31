«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шэньчжэнь Пэн Сити» в предпоследнем туре чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Китая — 1:0. Автором единственного гола стал Андре Луис, который отличился на 2-й минуте. «Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко и за тур до окончания чемпионата располагается на втором месте в таблице, уступая лидирующему «Шанхай Порт» 2 балла. Матчи лидеров пройдут 22 ноября — команда Слуцкого на выезде сыграет с «Тяньцзинь Тайгер», а «Шанхай Порт» в гостях встретится с «Далянь Инбо». Слуцкий может стать чемпионом Китая. Но в последнем туре не все зависит от его «Шанхая» Чемпионат Китая. 29-й тур.

31 октября, 00:00. Shanghai Stadium (Шанхай)

AlexCS4 Это тебе кто про задачи рассказал? 01.11.2025

AlexCS4 Интерес ФКСМ понятен. Непонятен интерес Слуцкого. Даже если он снова возьмет серебро, отстав на 2 очка, кредит доверия к нему в Китае только усилится. А переходить в непонятную команду с непонятным руководством - нафиг Виктрычу надо? 01.11.2025

AlexCS4 Посмотрим. Тут все от Даляня зависит. Шэньхуа точно выиграет. 01.11.2025

Пан Юзеф Согласен. 01.11.2025

AlexCS4 Далянь под Шэньхуа не лег - 2-2. 01.11.2025

Роман Морковкин Признаю, Пан, ошибся. Но задачу стать чемпионом у Леонида никто не отменял ни в прошлом сезоне, ни в нынешнем, его для этого звали. 01.11.2025

AlexCS4 А зачем ему это? 01.11.2025

Роман Морковкин Залупорт. Пусть так, но задача у Лёнчика стоит однозначная - сделать клуб чемпионом. И в Азиатской ЛЧ минимум полуфинал. Что по итогу? То-то и оно, что пшик. 01.11.2025

AlexCS4 Пока не факт. 01.11.2025

AlexCS4 Идиот. Сильнейшим по составу там был и является Порт - китайский Зенит. С которым Слуцкий и бьется. 01.11.2025

Nord Ostovsky Леню в Динамо! 31.10.2025

Док Здоровья талантливому специалисту, удачи и новых творческих достижений!:slight_smile::upside_down: Когда всевозможные придурки пишут, что тренер выиграл турнир (-ы) случайно, только благодаря игрокам, на багаже предыдущего (причем даже спустя восемь лет) тренера - это понятно. На то они и придурки. Им просто в головенку не приходит, что любой тренер победитель всегда вносит какую-то (пусть маленькую, на первый взгляд незначительную) составляющую - тактическую, кадровую, психологическую - и команда побежала, заиграла. Но когда ******** царапают, что Гинер рулил при Мутко и Газпроме (не говоря про выше) - то это какой-то нонсенс)). Еще бы написали, что Гинер тогда возглавлял финансовый комитет РФС и все бабки пускал на ЦСКА)). А так-то три золота из четырех при селекции Зенита уровня финалистов и полуфиналистов ЧМ, да обладателей еврочашек, а ЦСКА покупал Миланова с Цубером, да Алиева со Страндбергом, а в основном аренда и свободные агенты... 31.10.2025

Пан Юзеф Сильнейшую по составу? Прекрасная шутка. 31.10.2025

Пан Юзеф Вы и ФНЛ смотрите? 31.10.2025

36 Он школу детскую открыл в Волгограде на свои.Ради этого стоит ходить на шоу 31.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Лёня в четвертьфинал вышел благодаря Хонде . 31.10.2025

Олег Он правильно про себя сказал после Евро. Нормальные тренера не понтуются в различных телешоу, а тренеруют. Валеру тоже это касается. 31.10.2025

Максим Черный к бабке ходить не надо: Далянь ляжет, а Таньцзинь - 13млн. население - упрется.... 31.10.2025

Олег Там был сильный состав, созданный и сыгранный ещё до бегемотика. Там было важно только не испортить. Какие ещё успехи у этого недотренера в дугих командах? Везде гнали в шею. 31.10.2025

36 В четвертьфинал ЛЧ2010 Гинер вывел?Побольше бы таких 31.10.2025

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). ну право слово. ГВК делец и гопстоп, а фердитутка обычный нувориша 90-х, без капли навыка торгаша. 31.10.2025

hant64 Ну да, ну да, ГВК и всё такое... Бред сивой кобылы, и никак иначе. У Федуна вон рулилка побольше была, что-то он ничего так и не нарулил за почти два десятка лет рулежа. 31.10.2025

Роман Морковкин Пончика звали сделать сильнейшую по составу команду чемпионом, но он в очередной раз облажался. 31.10.2025

Яна Калинина Из двух команд,опять второй) 31.10.2025

Олег Там Гинер рулил. Без него бегемотик был бы в опе. 31.10.2025

psevdonim777 Порт лучшая команда по игре в гостях, а команда Слуцкого очень тяжело играет личные встречи на поле «Тяньцзинь Тайгер». По ходу опять мимо золотых медалей. 31.10.2025

Желтый полосатик И вновь шанхайский Шеньхуа Не выиграет ни...чего 31.10.2025

Adiоs Amigos R Викторыч, айда в Спартак! 31.10.2025

marchela13 100% 31.10.2025

hant64 А что, Слуцкий плохо тренировал в ЦСКА? Или ЦСКА при нём тоже был уровнем ФНЛ? 31.10.2025

ОстроV Zаячий Опять китайский Зенит станет чемпионом. А китайский Краснодар Слуцкого останется на втором месте. 31.10.2025

Arty18 Давай Леня, нужен трофей 31.10.2025

Djin Ignatov Пельменя не дурак ! Знает кде рубить бабло не за что не отвечая ! 31.10.2025

игорь осипов Лёня молодец! 31.10.2025