«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого стал серебряным призером чемпионата Китая.

В заключительном, 30-м туре команда Слуцкого на выезде обыграла «Чэнду Жунчэн» — 2:1. По голу забили У Си и Юй Ханьчао.

В параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Тайгер» (5:0).

С 78 очками «Шанхай Порт» стал чемпионом Китая. «Шанхай Шэньхуа» отстал от соперника на один балл. Бронзовым призером стал «Чэнду» (59 очков).

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре прошлого года. «Шанхай Шэньхуа» потерпел одно поражение в завершившемся розыгрыше чемпионата Китая. В феврале команда Слуцкого завоевала Суперкубок Китая.