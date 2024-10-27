Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Китай. Новости
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 10:30

«Шанхай Шэньхуа» — «Сычуань Цзюню»: онлайн-трансляция матча суперлиги Китая

«Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Сычуань Цзюню» в чемпионате Китая 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Леонид Слуцкий, главный тренер ФК «Шанхай Шэньхуа».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле примет «Сычуань Цзюню» в рамках 29-го тура чемпионата Китая по футболу в воскресенье, 27 октября. Матч пройдет на стадионе «Шанхай» в Шанхае (Китай). Стартовый свисток прозвучит в 10.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Шанхай Шэньхуа» — «Сычуань Цзюню» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России смотреть матчи китайской Суперлиги можно на телеканале «Футбол ТВ» по платной подписке.

Клуб из Шанхая возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

По итогам 28-ми туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Сычуань Цзюню» с 25-ю баллами идет на 14-й строчке.

Китай. Суперлига. 29-й тур
27 окт, 10:30. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
Сычуань Цзюню

Чемпионат Китая по футболу: новости, статьи, турнирная таблица и календарь в актуальном виде

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
С новым сроком: как заключенным удалось сбежать из липецкой колонии
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
Сегодня
Вчера
Неделя