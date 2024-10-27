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Сегодня, 12:42

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки и упустил лидерство за тур до конца чемпионата Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Шанхай Шэньхуа» на своем поле сыграл вничью с «Сычуань Цзюню» в матче 29-го тура чемпионата Китая — 2:2.

По голу у хозяев забили Андре Луис (47-я минута) и Сефас Малеле (90-я, пенальти). У гостей отличились Эден Карцев (70-я) и Мэттью Орр (78-я).

Китай. Суперлига. 29-й тур
27 окт, 10:30. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
2:2
Сычуань Цзюню

В параллельном матче «Шанхай Шанган», занимавший перед 29-м туром второе место в таблице, обыграл «Цанчжоу Майти Лайонс» (1:0).

Китай. Суперлига. 29-й тур
27 окт, 10:30. Cangzhou Stadium (Цанчжоу)
Цанчжоу Майти Лайонс
0:1
Шанхай Порт

Таким образом команда Леонида Слуцкого упустила лидерство в чемпионате Китая за тур до конца. С 74 очками «Шанхай Шэньхуа» идет вторым, уступая «Шанхай Шангану» на один балл.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

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