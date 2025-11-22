«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого во второй раз подряд стал вице-чемпионом Китая

Сегодня, 12:26
«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого стал серебряным призером чемпионата Китая сезона-2025.
В заключительном, 30-м туре «синие дьяволы» победили «Тяньцзинь Цзиньмэнь» со счетом 3:1, а их конкурент в борьбе за чемпионство «Шанхай Порт» обыграл «Далянь Инбо» (1:0). Таким образом, команда Слуцкого не смогла выйти на первое место в турнирной таблице — «Шанхай Порт» с 66 очками стал победителем китайской суперлиги, а «Шанхай Шэньхуа» с 64 баллами завершил сезон на второй строчке.
В прошлом сезоне команда Слуцкого также стала серебряным призером чемпионата Китая. В 2024 году «Шанхай Шэньхуа» набрал 77 очков в 30 матчах, а «Шанхай Порт» с 78 очками стал первым.
«Шанхай Порт» стал чемпионом Китая в третий раз подряд.
Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января 2024-го. В июле клуб продлил с ним контракт до конца 2027 года.
e.panov75
Обидно за Слуцкого
22.11.2025
blue-white!
В Олимпию...
22.11.2025
blue-white!
Лох - это судьба, это судьба, это судьба Просто лох... (прим. группа "140 ударов в минуту")
22.11.2025
Andrew_BD
Картина: «Опять двойка» :rolling_eyes:
22.11.2025
Konstantin
Сдал Лео, очков не добрал.
22.11.2025
За спорт!
Шанхайские разборки.
22.11.2025
Lars Berger
Серебрянный Лёня!..)
22.11.2025
makhin.andrej
Вот беда-то. Его теперь расстреляют?)))
22.11.2025
ОстроV Zаячий
Опять китайский Зенит стал чемпионом. И гол бразилец забил. На 4 минуте. Судейка сразу прибил. И на карточки двоих посадил к 20 минуте.
22.11.2025
36
Пора возвращаться,Леонид Викторыч!
22.11.2025
shpasic
Слуцкого в ФК Сочи! их переименуют в Шанхайских Драконов и вернут в СПб.
22.11.2025
Желтый полосатик
Что тут скажешь - нефутбольный человек... То ли дело "футбольные" Станкович с Карпиным!)
22.11.2025