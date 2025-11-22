Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Китай. Новости
Таблица
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 12:26

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого во второй раз подряд стал вице-чемпионом Китая

Алина Савинова
Леонид Слуцкий.
Фото Getty Images

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого стал серебряным призером чемпионата Китая сезона-2025.

В заключительном, 30-м туре «синие дьяволы» победили «Тяньцзинь Цзиньмэнь» со счетом 3:1, а их конкурент в борьбе за чемпионство «Шанхай Порт» обыграл «Далянь Инбо» (1:0). Таким образом, команда Слуцкого не смогла выйти на первое место в турнирной таблице — «Шанхай Порт» с 66 очками стал победителем китайской суперлиги, а «Шанхай Шэньхуа» с 64 баллами завершил сезон на второй строчке.

В прошлом сезоне команда Слуцкого также стала серебряным призером чемпионата Китая. В 2024 году «Шанхай Шэньхуа» набрал 77 очков в 30 матчах, а «Шанхай Порт» с 78 очками стал первым.

«Шанхай Порт» стал чемпионом Китая в третий раз подряд.

Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января 2024-го. В июле клуб продлил с ним контракт до конца 2027 года.

Чемпионат Китая. 30-й тур.
22 ноября, 10:30. TEDA Football Stadium (Тяньцзинь)
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
1:3
Шанхай Шэньхуа
Чемпионат Китая. 30-й тур.
22 ноября, 10:30. Dalian Suoyuwan Football Stadium (Далянь)
Далянь Инбо
0:1
Шанхай Шанган

12

  • e.panov75

    Обидно за Слуцкого

    22.11.2025

  • blue-white!

    В Олимпию...

    22.11.2025

  • blue-white!

    Лох - это судьба, это судьба, это судьба Просто лох... (прим. группа "140 ударов в минуту")

    22.11.2025

  • Andrew_BD

    Картина: «Опять двойка» :rolling_eyes:

    22.11.2025

  • Konstantin

    Сдал Лео, очков не добрал.

    22.11.2025

  • За спорт!

    Шанхайские разборки.

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Серебрянный Лёня!..)

    22.11.2025

  • makhin.andrej

    Вот беда-то. Его теперь расстреляют?)))

    22.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Опять китайский Зенит стал чемпионом. И гол бразилец забил. На 4 минуте. Судейка сразу прибил. И на карточки двоих посадил к 20 минуте.

    22.11.2025

  • 36

    Пора возвращаться,Леонид Викторыч!

    22.11.2025

  • shpasic

    Слуцкого в ФК Сочи! их переименуют в Шанхайских Драконов и вернут в СПб.

    22.11.2025

  • Желтый полосатик

    Что тут скажешь - нефутбольный человек... То ли дело "футбольные" Станкович с Карпиным!)

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    ФК Шанхай Шэньхуа
    Леонид Слуцкий
    Читайте также
    Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
    У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
    ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
    Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
    Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
    Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
    Популярное видео
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя