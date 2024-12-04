«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Ульсану» в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле уступил корейскому «Ульсану» в матче 6-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 1:2.

Счет на 23-й минуте открыл форвард хозяев Андре Луис. Волевую победу гостям принесли голы Яго Рибейро (пенальти, 57-я минута) и Кан-Мин-Ву (66-я).

«Шанхай Шэньхуа» не сумел одержать победу в третьем подряд матче азиатской ЛЧ. С 7 очками команда Леонида Слуцкого занимает девятое место в таблице. «Ульсан» (3 очка) набрал первые очки в текущем розыгрыше турнира и поднялся на 11-е место.