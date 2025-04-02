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2 апреля, 10:00

«Шанхай Шэньхуа» — «Юннань Юкун»: онлайн-трансляция матча суперлиги Китая

«Шанхай Шэньхуа» и «Юннань Юкун» сыграют в четвертом туре чемпионата Китая 2 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Шанхай Шэньхуа» и «Юннань Юкун» сыграют в четвертом туре чемпионата Китая в среду, 2 апреля. Матч пройдет на Шанхайском стадионе и начнется в 13.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Шанхай Шэньхуа» — «Юннань Юкун» в России в прямом эфире можно на канале «Футбол ТВ» (при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Шанхай Шэньхуа» — «Юннань Юкун» доступны в матч-центре нашего сайта.

Китай. Суперлига. 4-й тур.
02 апреля, 00:00. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
3:1
Юннань Юкун

После 3 туров чемпионата Китая-2025 «Шанхай Шэньхуа» занимает 3-е место с 7 очками, у «Юннань Юкун» — 4 очка и 10-я строчка.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» в первый год работы российского тренера Леонида Слуцкого завоевал серебряные медали китайской суперлиги.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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