Сегодня, 11:00
Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече в Китае с Леонидом Слуцким и его ассистентом Василием Березуцким.
— Недавно вы и до Китая добрались. Встречались с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким. Было что-то смешное?
— Самое смешное — говорят они об одном, переводят второе, а играет команда вообще иначе.
— Вот думаем — не в этом ли секрет успеха.
— Вася-то жжет, как и прежде. Выдающийся комический талант. Это второе наше «внеклассное» общение за границей. В 2019-м я впервые оказался на базе сборной Голландии по гандболу. В Арнеме роскошный олимпийский центр. Вдруг выяснилось, что Леонид Викторович тренирует неподалеку.
— В Голландии все неподалеку.
— Встретились. Как же его братья Березуцкие троллили — это что-то... Я не выдержал, попросил: «Дайте уж человеку высказаться». Но смешно невероятно. Мы хохотали три часа.
А Леонид Викторович и в тонком юморе держит уровень, и в передаче у пацана в цветастой рубашке. Где все за гранью, мат-перемат. Думаю: сколько ж там будет просмотров? Кому-то это может понравиться? Выясняю — миллионы!
— Нас хватило на десять минут такой передачи.
— Я досмотрел целиком.