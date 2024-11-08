Шишкарев — о Слуцком и Березуцком в Китае: «Говорят они об одном, переводят второе, а играет команда вообще иначе»

Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече в Китае с Леонидом Слуцким и его ассистентом Василием Березуцким.

— Недавно вы и до Китая добрались. Встречались с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким. Было что-то смешное?

— Самое смешное — говорят они об одном, переводят второе, а играет команда вообще иначе.

— Вот думаем — не в этом ли секрет успеха.

— Вася-то жжет, как и прежде. Выдающийся комический талант. Это второе наше «внеклассное» общение за границей. В 2019-м я впервые оказался на базе сборной Голландии по гандболу. В Арнеме роскошный олимпийский центр. Вдруг выяснилось, что Леонид Викторович тренирует неподалеку.

— В Голландии все неподалеку.

— Встретились. Как же его братья Березуцкие троллили — это что-то... Я не выдержал, попросил: «Дайте уж человеку высказаться». Но смешно невероятно. Мы хохотали три часа.

А Леонид Викторович и в тонком юморе держит уровень, и в передаче у пацана в цветастой рубашке. Где все за гранью, мат-перемат. Думаю: сколько ж там будет просмотров? Кому-то это может понравиться? Выясняю — миллионы!

— Нас хватило на десять минут такой передачи.

— Я досмотрел целиком.