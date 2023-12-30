Слуцкий и Василий Березуцкий прилетели в Китай для начала работы с «Шанхай Шэньхуа»

Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» прибыл в Китай вместе с Василием Березуцким, сообщает Fengchi Live.

О назначении российского специалиста на пост главного тренера китайского клуба стало известно 27 декабря. К своей работе он должен приступить с 1 января 2024 года.

Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Он также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Уралан», «Олимпию», «Халл Сити» и «Витесс». В 2015-2016 годы Слуцкий возглавлял сборную России.