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Китай

29 марта, 19:31

Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги матча против «Хэнань Цзянье» (3:1) в третьем туре чемпионата Китая.

«В первой половине матча мы играли очень медленно, а во второй — очень хорошо. Мы увеличили ритм во втором тайме, значительно лучше стали играть в пас и добавили интенсивности, поэтому мы контролировали ход игры, что помогло нам добиться победы сегодня», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

«Шанхай Шэньхуа» (7 очков) занимает третье место в китайской суперлиге после трех матчей. «Хэнань» (1) идет 14-м в турнирной таблице.

Футбол
ФК Хэнань Цзянье
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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