Слуцкий: «С марта первый раз прилетел в Москву. Внутри всегда скучаю, но в процессе работы это нивелируется»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» ответил на вопрос, скучает ли он по России.

«С марта первый раз прилетел в Москву. Для того чтобы скучать, нужно иметь на это время. Когда ты глубоко погружен в профессиональные темы, то не скучаешь. Но как только появляется время, скажем, созвониться с кем-то, это чувство накрывает. Тренер — заложник своей работы, а ее более чем достаточно. Внутри я всегда скучаю, но в процессе работы это нивелируется. Я все-таки могу скучать по семье, друзьям, по событиям и мероприятиям. Но не по геолокации», — сказал Слуцкий «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря прошлого года. В нынешнем сезоне его команда занимает второе место в таблице китайской суперлиги, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 2 балла.

Ранее за пределами России Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».