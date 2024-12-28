Слуцкий — о роли тренера: «Большая звезда больше, чем тренер, он — главный в команде»

Бывший главный тренер сборной России, а ныне тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в разговоре с «СЭ» оценил роль главного тренера в работе с футболистами-лидерами команды.

«Я понимаю, что по-настоящему большой игрок больше тренера. Большая звезда больше, чем тренер, он — главный в команде. И когда ты не бьешься с этим игроком за сферы влияния, а когда ты понимаешь, что от этого игрока зависит даже больше, чем от тренерских решений, установок и всего остального, то это сразу убивает конфликтность. Ты не бьешься с ним за лидерство, не пытаешься показать всем, что ты этого суперлидера сейчас приземлишь. Второй момент: ты подстраиваешься под лидера до тех пор, пока он лидер. Что часто происходит в спорте? Человек-лидер, как правило, ведет себя как дебил. Ты с этим миришься, потому что даже с чертом лысым можешь смириться ради командного результата. Но игрок становится все хуже и хуже, а продолжает вести себя таким же образом, потому что он не чувствует, что он стал хуже. И когда уравновешиваются польза от него и его негативное влияние, тогда ты этого игрока и выгоняешь. Для него это всегда шок. Он не понимает, почему его выгнали, ведь он вел себя так, как всегда. Да, это так, но ты играть стал хуже», — сказал Слуцкий «СЭ».

Также Слуцкий рассказал о трех стадиях карьеры российских футболистов.

«Я все время говорю нашим футболистам, что есть три стадии: первая — когда молчит и играет, вторая — говорит и играет, третья — только говорит и уже не играет», — добавил Слуцкий.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. В сезоне-2024 под его руководством клуб стал серебряным призером китайской суперлиги, а также выиграл Суперкубок страны.

Дарик Агаларов