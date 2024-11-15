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Китай

Сегодня, 16:33

Слуцкий считает, что уровень футболистов в Китае в среднем лишь немногим ниже России

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что уровень игроков в Китае в среднем лишь ненамного ниже, чем у россиян.

«Понимал, что этот вопрос многих заинтересует. Скажу, что уровень китайского игрока в среднем немного ниже российского. Причем это мнение не только мое, но и Васи Березуцкого. Сейчас в России центральных защитников его уровня нет. А у нас в «Шанхае», например, играют два центральных, которые еще и основные в сборной.

На какой-то отдельной позиции в Китае могут быть игроки достаточно высокого класса. Но в общем в России уровень повыше», — сказал тренер в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа» с декабря 2023 года. В сезоне-2024 под руководством 53-летнего россиянина клуб стал серебряным призером китайской Суперлиги, а также выиграла Суперкубок страны.

Главный тренер &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo; Леонид Слуцкий. Команда Слуцкого не стала чемпионом Китая. Но не нужно ругать нашего тренера, второе место — большой успех

Источник: Коммент.Шоу
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

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