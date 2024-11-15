Слуцкий считает, что уровень футболистов в Китае в среднем лишь немногим ниже России

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что уровень игроков в Китае в среднем лишь ненамного ниже, чем у россиян.

«Понимал, что этот вопрос многих заинтересует. Скажу, что уровень китайского игрока в среднем немного ниже российского. Причем это мнение не только мое, но и Васи Березуцкого. Сейчас в России центральных защитников его уровня нет. А у нас в «Шанхае», например, играют два центральных, которые еще и основные в сборной.

На какой-то отдельной позиции в Китае могут быть игроки достаточно высокого класса. Но в общем в России уровень повыше», — сказал тренер в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа» с декабря 2023 года. В сезоне-2024 под руководством 53-летнего россиянина клуб стал серебряным призером китайской Суперлиги, а также выиграла Суперкубок страны.