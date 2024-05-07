Слуцкий: «Сказал, что одного торта на день рождения недостаточно»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как отреагировал на торт, подаренный его командой на день рождения.

«Я очень благодарен болельщикам за теплые слова в мой адрес. Когда я ужинал перед игрой, вся команда подарила мне очень красивый торт. Я также откровенно всем сказал: не думаю, что одного торта достаточно. Надеюсь, для меня будет еще одна победа. Сегодня я здесь, чтобы выразить свою благодарность всем болельщикам и друзьям и надеяться, что мы сможем становиться все лучше и лучше», — приводит слова Слуцкого официальная страница «Шанхай Шэньхуа».

Российскому специалисту 4 мая исполнилось 53 года. А на следующий день «Шанхай Шэньхуа» разгромил «Чжэцзян Профешнл» (4:0) в матче 9-го тура китайской суперлиги и сохранил первую строчку в турнирной таблице.