Слуцкий: «Сказал, что одного торта на день рождения недостаточно»

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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как отреагировал на торт, подаренный его командой на день рождения.
«Я очень благодарен болельщикам за теплые слова в мой адрес. Когда я ужинал перед игрой, вся команда подарила мне очень красивый торт. Я также откровенно всем сказал: не думаю, что одного торта достаточно. Надеюсь, для меня будет еще одна победа. Сегодня я здесь, чтобы выразить свою благодарность всем болельщикам и друзьям и надеяться, что мы сможем становиться все лучше и лучше», — приводит слова Слуцкого официальная страница «Шанхай Шэньхуа».
Российскому специалисту 4 мая исполнилось 53 года. А на следующий день «Шанхай Шэньхуа» разгромил «Чжэцзян Профешнл» (4:0) в матче 9-го тура китайской суперлиги и сохранил первую строчку в турнирной таблице.