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Китай

12 мая, 15:13

Слуцкий второй месяц подряд стал лучшим тренером чемпионата Китая

Леонид Слуцкий.
Фото Фото ФК «Зенит»
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Российский специалист Леонид Слуцкий признан лучшим тренером апреля в чемпионате Китая.

Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 27 очков в 11 матчах. Ближайший преследователь «Шанхай Порт» отстает от лидера на четыре балла. В апреле команда Слуцкого одержала три победы, еще две встречи завершились ничьей.

Россиянин также признавался лучшим тренером чемпионата по итогам марта. Он возглавляет китайскую команду с конца декабря прошлого года.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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