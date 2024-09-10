В Китае 38 футболистов пожизненно отстранили за ставки и договорные матчи

Китайская футбольная ассоциация (CFA) пожизненно дисквалифицировала 43 человека от любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на сайте организации.

Санкции связаны с обвинениями в нелегальных ставках и участии в договорных матчах. Из 43 человек 38 являются футболистами, включая трех бывших игроков сборной Китая.

Расследование CFA продолжалось с 2022 года. Оно затронуло 120 матчей и 41 футбольную команду.

Ранее в Китае несколько высокопоставленных чиновников получили тюремные сроки после обвинений в коррупции. В частности, бывшего президента CFA Чэня Сюйюаня в марте приговорили к пожизненному заключению из-за получения взяток.