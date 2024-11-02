Газзаев назвал успешной работу Слуцкого в Китае: «Для первого года отличный результат»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил работу Леонида Слуцкого в чемпионате Китая.

В матче последнего тура «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Чэнду Жунчэн» (2:1) и завершил сезон с 77 очками на втором месте. В параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Тайгер» (5:0) и стал чемпионом, набрав 78 очков.

«Это хороший, положительный результат, второе место и всего лишь одно поражение. Естественно, еще стоит учитывать то, что это непростой регион, и азиатский футбол сильно отличается от европейского. Поэтому для первого года работы это отличный результат, с чем я его и поздравляю. Это очень непростой, даже сложный чемпионат. И поэтому его работу можно назвать успешной», — сказал Газзаев «СЭ».

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. «Шанхай Шэньхуа» потерпел одно поражение в завершившемся розыгрыше чемпионата Китая. В феврале команда Слуцкого завоевала Суперкубок Китая.

(Денис Сафронов)