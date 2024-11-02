Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Китай. Новости
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 13:30

Газзаев назвал успешной работу Слуцкого в Китае: «Для первого года отличный результат»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил работу Леонида Слуцкого в чемпионате Китая.

В матче последнего тура «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Чэнду Жунчэн» (2:1) и завершил сезон с 77 очками на втором месте. В параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Тайгер» (5:0) и стал чемпионом, набрав 78 очков.

«Это хороший, положительный результат, второе место и всего лишь одно поражение. Естественно, еще стоит учитывать то, что это непростой регион, и азиатский футбол сильно отличается от европейского. Поэтому для первого года работы это отличный результат, с чем я его и поздравляю. Это очень непростой, даже сложный чемпионат. И поэтому его работу можно назвать успешной», — сказал Газзаев «СЭ».

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. «Шанхай Шэньхуа» потерпел одно поражение в завершившемся розыгрыше чемпионата Китая. В феврале команда Слуцкого завоевала Суперкубок Китая.

(Денис Сафронов)

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Валерий Газзаев
Леонид Слуцкий

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Материалы сюжета Слуцкий в Китае: российский тренер в «Шанхай Шэньхуа»
Команда Слуцкого не стала чемпионом Китая. Но не нужно ругать нашего тренера, второе место — большой успех
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Кавасаки» в матче Лиги чемпионов АФК
Слуцкий признан лучшим тренером китайской суперлиги в сентябре
Слуцкий вышел на первое место в чемпионате Китая. До конца сезона — два тура
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Хэнань Цзянье» и возглавил таблицу суперлиги
Сегодня
Вчера
Неделя