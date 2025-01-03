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Непомнящий: «Второе место — это, безусловно, успех для Слуцкого и «Шанхая»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский специалист Валерий Непомнящий оценил работу Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа». Команда заняла 2-е место в прошедшем сезоне чемпионата Китая.

«Второе место — это, безусловно, успех, и разговора нет никакого. «Шанхай Порт» даже побогаче, чем «Шанхай Шэньхуа». И потом, Слуцкий же оказался в вынужденных обстоятельствах — он не мог участвовать в трансферной политике никак. Что было, то было. И с этим составом в прошлом сезоне были седьмыми, а в этом году вторые, причем без отрыва. Так что это, безусловно, успех. И в Китае это воспринимается, как и должно.

Не сомневаюсь, что команда еще будет прибавлять. Другое дело, что Слуцкий теперь увидел Лигу чемпионов АФК, увидел уровень южнокорейских и японских команд. Наверное, теперь будет комплектовать состав, исходя из увиденного», — цитирует Metaratings.ru Непомнящего.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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