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Сегодня, 18:35

Веретенников стал помощником Слуцкого в «Шанхае»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Шанхай Шеньхуа» объявил о назначении экс-игрока «Ротора» и сборной России Олега Веретенникова ассистентом главного тренера команды.

Ранее о скором приходе 55-летнего россиянина в китайский клуб сообщал «СЭ». «Шанхай» возглавляет его соотечественник Леонид Слуцкий.

Также штаб шанхайцев пополнили австрийский специалист по восстановлению Патрик Преллер и физиотерапевт из Туниса Камиль Беттуми.

Как игрок Веретенников наиболее известен по выступлениям за «Ротор». Он лучший бомбардир в истории Кубка России (24 гола), а также занимает 2-е место по количеству голов в истории чемпионатов страны (143 мяча).

Слуцкий возглавляет «Шанхай» с 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством стала серебряным призером чемпионата Китая.

Источник: ФК Шанхай Шеньхуа
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Олег Веретенников
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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