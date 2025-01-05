Вертенников может стать помощником Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа»

Как стало известно «СЭ», бывший футболист «Ротора» и сборной России Олег Веретенников вскоре может стать ассистентом Леонида Слуцкого в тренерском штабе «Шанхай Шеньхуа».

Последним местом работы 55-летнего Веретенникова была «Кубань», где он занимал должность старшего тренера в сезоне второй лиги А-2024. Также по ходу карьеры он был главным тренером «Ротора» и «Луча-Энергии» и входил в тренерские штабы «Рубина», вторых команд «Краснодара» и «Оренбурга» и казахстанского «Тобола».

Слуцкий возглавляет «Шанхай» с 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством стала серебряным призером чемпионата Китая.

Как игрок Веретенников наиболее известен по выступлениям за «Ротор». Он лучший бомбардир в истории Кубка России (24 гола), а также занимает 2-е место по количеству голов в истории чемпионатов страны (143 мяча).