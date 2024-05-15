Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на 13-матчевую серию без поражений «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является Леонид Слуцкий.

«Слуцкий в свое время неплохо работал в ЦСКА. Потом безрезультатно тренировал клубы в Англии и Голландии. В Россию вернулся, и так же безрезультатно, а сейчас поехал в Китай. Мы точно не знаем, что за футбол в Китае, но примерно представляем уровень. Сборная Китая никогда не играла на чемпионатах мира. Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы потеряли хорошего специалиста. У нас есть Кокорин, который стал чемпионом Кипра. Это же не значит, что он должен играть в «Зените» или в «Спартаке». Это разный уровень футбола. Нет никакой потери из-за того, что Слуцкий уехал из России», — сказал Колосков «СЭ».

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. «Шанхай Шэньхуа» набрал 30 очков и лидирует в таблице чемпионата Китая.