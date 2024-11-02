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Сегодня, 14:30

Семин считает, что Слуцкому не стоит возвращаться в Европу из Китая: «На его месте от добра добра не искал бы»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» поделился мнением, стоит ли Леониду Слуцкому возвращаться работать в европейский чемпионат.

С декабря 2023 года российский тренер работает в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Я бы на его месте от добра добра не искал. У него все хорошо пошло, к нему с большим уважением относятся в клубе. Он уже понял специфику чемпионата, думаю, что ему нужно продолжать работу и выиграть чемпионат», — сказал Семин «СЭ».

«Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата Китая. Команда потерпела одно поражение в завершившемся розыгрыше чемпионата. В феврале «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая.

(Александр Абустин)

Юрий Семин
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ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

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