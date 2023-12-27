Журналист из Нидерландов заявил, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» ради приключений

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий как тренер не востребован на рынке Европы, поэтому Китай может стать для него новым шагом. — приводит слова журналиста Sport24. — Однако это означает, что Лео едет туда заработать много денег. Спортивная сторона такова: футбол в Китае очень простой и бедный. Это соревнование, лишенное ценности и силы. Поэтому не думаю, что там Слуцкий возобновит свою карьеру и разовьет игроков уровня Хвичи и Эдегора. Он отправляется в Китай ради приключений. Сначала свое шоу, теперь путешествие в экзотический чемпионат. Он вкусил жизнь в Европе как новую среду. Теперь будет наслаждаться другой страной и культурой. Но что касается футбола, то это не шаг вперед, а три назад. «Шанхай» хорош в Китае, но этот клуб не считают топом не то, что по меркам Европы, но и в самой Азии».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

52-летний специалист трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России с ЦСКА.