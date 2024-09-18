Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Китай. Новости
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 19:56

Тошич: «Очень хочу, чтобы Слуцкий стал чемпионом Китая»

Тошич отреагировал на успешную работу Слуцкого в Китае
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос «СЭ» об успешной работе Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Слежу за успехами Леонида Викторовича в Китае, общаемся с ним о футболе и не только. Знаю, что у него во всю идет чемпионская гонка. Очень хочу, чтобы он со своей командой стал чемпионом Китая», — сказал Тошич «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Команда после 25-го тура занимает второе место (64 очка) в турнирной таблице чемпионата Китая, отставая от лидера лиги на 2 очка.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя