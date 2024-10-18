«Шанхай» опережает второе место на одно очко.

После 28-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого вырвался на первое место. До конца сезона осталось всего два матча, отрыв от ближайшего преследователя «Шанхай Порт» — одно очко.

Волевая победа

«Шанхай» в 28-м туре обыграл «Хэнань Цзяньел» (2:1). Матч складывался непросто: команда пропустила после часа игры, но быстро сравняла счет — отличился третий бомбардир команды португалец Жоау Карлуш, который оформил девятый мяч во всех турнирах. Ничья сохранялась почти до самого конца встречи, пока на 89-й минуте 35-летний полузащитник У Си не вырвал победу.

На 25 минут позже начался матч конкурента команды Слуцкого «Шанхай Порт», который перед туром опережал «Шэньхуа» на два балла. Команда встречалась с «Чэнду Жунчэн» — третьей командой суперлиги. «Чэнду» открыл счет на 21-й минуте и за тайм забил еще дважды. «Шанхай» ответил одним голом и потерпел второе поражение в последних пяти турах.

«Шанхай» выдал рекордную серию без поражений

Команда Слуцкого проводит очень мощный сезон: победа над «Хэнань Цзяньел» стала 12-й в 13 последних играх чемпионата, а за 28 туров она потерпела лишь одно поражение. Также «Шанхай Шэньхуа» демонстрирует лучшую игру в обороне в суперлиге — за 28 туров пропустил лишь 17 мячей.

Слуцкий возглавил «Шанхай» в декабре 2023-го и сразу же выдал рекордную для клуба серию без поражений — 24 матча во всех турнирах. Стрик пал после поражения от «Бэйцзин Гоань» (2:1) в 21-м туре китайской суперлиги. Российский тренер установил и другие командные достижения: самая длинная победная серия в чемпионате (шесть матчей), игры на ноль (15) и сухие выезды (девять).

«Шанхай Шэньхуа» уже точно не рухнет ниже второго места — Слуцкий привел клуб к первым медалям с 2010 года. Золото команда в последний и единственный раз брала в 1995 году. У Леонида Викторовича уже есть один трофей — в первом же матче выиграл Суперкубок Китая.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С кем осталось сыграть

В чемпионате Китая до конца сезона всего два игровых дня: «Шанхай Шэньхуа» встретится с сражающимся за выживание «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Чэнду Жунчэн», который как раз и победил «Шанхай Порт» в прошедшем туре. Конкурент Слуцкого сойдется с «Цанчжоу Майти Лайонс» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — обе команды ни на что не претендуют и находятся в середине таблицы.