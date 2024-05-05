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Сегодня, 22:30

Слуцкий непобедим в Китае: 9 побед и 2 ничьих в 11 матчах! «Шанхай Шэньхуа» идет ко второму чемпионству

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Чжэцзян» в чемпионате Китая
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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И бьет рекорды.

«Шанхай Шэньхуа» разрывает китайскую суперлигу. Команда Леонида Слуцкого лидирует в таблице, идет без поражений — и при российском специалисте уже завоевала трофей. В первом же матче Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок, одержав минимальную победу над действующим чемпионом и одним из претендентов на титул — «Шанхай Порт».

Леонид Слуцкий вместе с&nbsp;командой празднует победу в&nbsp;Суперкубке. Слуцкий взял первый трофей в Китае! «Шанхай Шэньхуа» обыграл принципиального соперника

В 10-м туре «Шанхай Шэньхуа» разгромил «Чжэцзян» (4:0), занимающий восьмое место, и увеличил отрыв от ближайшего преследователя («Шанхай Порт») до пяти очков. Правда, у оппонента есть игра в запасе.

В 10 матчах суперлиги команда Слуцкого одержала 8 побед и дважды сыграла вничью (с «Шанхай Порт» и «Бэйцзин Гоань»).

Также «Шанхай Шэньхуа» — самый надежный клуб чемпионата: в 10 турах пропустил всего четыре мяча и ни разу не позволил соперникам забить больше одного гола за матч. В атаке тоже порядок: 25 мячей и второе место по результативности в лиге (после «Шанхай Порт», у которого 27 голов).

11 матчей без поражений — уникальная серия в истории клуба. «Шанхай Шэньхуа» никогда не проигрывал так долго на старте сезона. А в прошлом туре установил еще один рекорд — по владению мячом: 77% в матче с «Цанчжоу Майти Лайонс».

Также в команде Слуцкого выступает самый результативный игрок суперлиги. Бразилец Андре перебрался в Китай зимой и уже отметился в каждой игре чемпионата, в сумме набрав 13 баллов по системе «гол+пас» (9+4). В двух последних турах на счету нападающего по дублю.

Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и&nbsp;Олег Яровинский. Слуцкий здорово стартовал в Китае. Его «Шанхай» выиграл Суперкубок и возглавляет таблицу

Прошлый сезон «Шанхай Шэньхуа» завершил на пятом месте и на 11 очков отстал от лидера. Но выиграл Кубок Китая (второй раз в истории). Единственный чемпионский титул был завоеван в 1995 году — но, кажется, Слуцкий и здесь может переписать историю. Если его команда не сбавит обороты, второй титул «Шанхай Шэньхуа» станет лишь вопросом времени.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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