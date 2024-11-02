Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Китай. Статьи
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 12:45

Команда Слуцкого не стала чемпионом Китая. Но не нужно ругать нашего тренера, второе место — большой успех

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Роман Кольцов
Корреспондент
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
У «Шанхая» первые медали за 14 лет.

Чемпионат Китая официально завершен. Интрига в борьбе за золото сохранялась до последнего тура. За титул бились две команды из Шанхая — «Порт» и «Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Коллектив российского тренера не смог стать победителем турнира, заняв второе место. Конкурент не оставил ему шансов.

Китай. Суперлига. 30-й тур
02 нояб, 10:30. Phoenix Hill Football Stadium (Чэнду)
Чэнду Жунчэн
1:2
Шанхай Шэньхуа

«Порт» сделал то, что было нужно

Все игры 30-го тура начались в одно время — 10.30 мск. Перед стартовым свистком «Шанхай Порт» с 75 очками занимал первое место, а «Шанхай Шэньхуа» с 74 баллами расположился на второй строчке.

Коллективу Слуцкого надо было не только добиться положительного результата в своем матче, но и ждать осечки конкурента. При определенных раскладах можно было даже не побеждать «Чэнду» — все зависело от того, как сыграет «Порт».

Главный тренер &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo; Леонид Слуцкий. Невезение Слуцкого в Китае — «Шанхай» упустил лидерство за тур до финиша. Титул принесет только чудо

Увы, конкурент не дал слабины, еще в первом тайме сделав задел в два мяча. В итоге встреча с «Тяньцзинь Тайгер» завершилась со счетом 5:0. Блестяще сыграли все главные звезды «Порта» — Оскар (да-да, тот самый!), Густаво, Варгас и У Лэй. Последний стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 44 (34+10) очка по системе «гол+пас». И это при том, что 32-летний форвард ни разу не отличился с пенальти. В суперлиге Китая еще никто столько не забивал.

Скорее всего, тренерский штаб и игроки «Шэньхуа» следили за происходящим в параллельной игре и понимали, что титул упущен. Ниже второй строчки коллектив Слуцкого уже не мог опуститься. Тем не менее победа над «Чэнду» была одержана — 2:1.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий (справа) и полузащитник команды Ван Хайцзянь
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий (справа) и полузащитник команды Ван Хайцзянь.
Фото Getty Images

Большой успех

Леонид Викторович возглавил «Шанхай» в декабре 2023-го и сразу же выдал рекордную серию без поражений — 24 матча во всех турнирах. Она прервалась только после того, как команда уступила «Бэйцзин Гоань» (1:2) в 21-м туре китайской суперлиги.

Леонид Слуцкий вместе с&nbsp;командой празднует победу в&nbsp;Суперкубке. Слуцкий взял первый трофей в Китае! «Шанхай Шэньхуа» обыграл принципиального соперника

Еще перед прошлым туром команда Слуцкого лидировала, но неожиданно оступилась в игре с «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2). Золото действительно было близко, но второе место — это тоже большой успех для «Шэньхуа». Наш тренер привел команду к ее первым медалям с 2010 года. Перед стартом сезона многие эксперты не видели «синих дьяволов» даже в топ-3, а в предыдущем чемпионате они заняли лишь пятое место. Очевидный прогресс. Еще один показатель достойной работы 53-летнего специалиста в Поднебесной — выигранный Суперкубок Китая.

Впереди у команды Слуцкого матчи в азиатской Лиге чемпионов, так что работа в этом году еще не закончена.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Материалы сюжета Слуцкий в Китае: российский тренер в «Шанхай Шэньхуа»
Газзаев назвал успешной работу Слуцкого в Китае: «Для первого года отличный результат»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Кавасаки» в матче Лиги чемпионов АФК
Слуцкий признан лучшим тренером китайской суперлиги в сентябре
Слуцкий вышел на первое место в чемпионате Китая. До конца сезона — два тура
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Хэнань Цзянье» и возглавил таблицу суперлиги
Сегодня
Вчера
Неделя