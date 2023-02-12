0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

Сегодня, 03:01

Анчелотти о победе в клубном ЧМ: «Мы очень счастливы. Хорошая игра, качество на высоте»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в финале клубного чемпионата мира над «Аль-Хилялем» (5:3).

«Мы очень счастливы. В восьмой раз «Реал» становится клубным чемпионом мира. Хорошая игра, качество на высоте. Винисиус, Бензема, Вальверде — они отлично справились. У нас было мастерство и качество», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Также «Реал» трижды становился победителем Межконтинентального кубка.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в третий раз в карьере выиграл клубный чемпионат мира. Дважды он это делал с «Реалом» и один раз — с «Миланом».

Карло Анчелотти
ФК Реал
0
Читайте также
«Это был сумасшедший день». Тарасенко покорил публику Нью-Йорка в первой игре
Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Глава МИД ФРГ Бербок признала ошибкой слова о войне Европы против РФ
Опубликованы новые кадры начала землетрясения магнитудой 7,7 в Турции
«Теперь мы залпы слышим часто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Винисиус стал лучшим игроком клубного чемпионата мира