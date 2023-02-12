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Сегодня, 00:12

Анчелотти выиграл 25-й трофей в тренерской карьере

Сергей Разин
корреспондент
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«Реал» в финале клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии (5:3).

Для главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти это 25-й трофей в тренерской карьере и девятый — вместе с «Реалом». Также Анчелотти в третий раз в карьере выиграл клубный чемпионат мира. Дважды он это делал с «Реалом» и один раз — с «Миланом».

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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«Реал» победил «Аль-Хиляль» со счетом 5:3 в финале клубного чемпионата мира

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