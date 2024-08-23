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Клубный ЧМ

Сегодня, 05:53

«Бока Хуниорс» гарантировал себе участие в клубном чемпионате мира 2025 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сегодня «Насьональ де Монтевидео» после поражения от «Сан-Паулу» (0:2) вылетел из Кубка Либертадорес, поэтому «Бока Хуниорс» гарантировал себе участие в клубном чемпионате мира-2025.

На турнире сыграют гарантировано две команды из Аргентины: «Ривер Плейт», у которого есть шансы выиграть континентальный турнир, а также «Бока Хуниорс», который набрал до конца 2023 года наибольшее количество очков в Кубке Либертадорес, не считая бразильских команд в сезонах 2021, 2022 и 2023 годов.

Таким образом, «Бока» сыграет на клубном чемпионате мира спустя 18 лет, после своего единственного участия в этом турнире.

Два оставшихся места на клубном ЧМ-2025 получат чемпион Кубка Либертадорес 2024 года и команда, выбранная в качестве принимающей стороны из числа клубов MLS.

Клубный чемпионат мира должен будет пройти в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире впервые примут участие 32 клуба.

Футбол
ФК Бока Хуниорс
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