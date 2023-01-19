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Сегодня, 15:00

Пономарев: «Пусть судьи в РПЛ объясняют болельщикам на стадионе через микрофон, почему они обратились за помощью к ВАР»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на нововведения, которые произойдут во время клубного чемпионата мира.

«Если так решили делать на таких крупных турнирах, то и в РПЛ надо так делать. Действительно, пускай объясняют свои решения, чтобы все поняли, почему они назначили пенальти или удалили игрока, например. Это очень грамотное решение. У нас зрители находятся в неведении, когда смотрят игру на стадионе, они не знают, почему именно судья принял то или иное решение. У телезрителей же есть возможность посмотреть повтор, а у болельщиков на стадионе — нет. Я поддерживаю такое решение. В американском футболе уже есть такая практика, так почему же не перенять ее», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разрешил провести эксперимент, который заключается в том, чтобы главный арбитр объяснял зрителям матча, почему он поменял решение после просмотра ВАР. Такое нововведение опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко и пройдет с 1 по 11 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-pust-sud-i-v-rpl-ob-yasnyayut-bolel-shhikam-na-stadione-cherez-mikrofon-pochemu-oni-obratilis-za-pomoshh-yu-k-var/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Владимир Пономарев
РПЛ
1
1
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