Пономарев: «Пусть судьи в РПЛ объясняют болельщикам на стадионе через микрофон, почему они обратились за помощью к ВАР»

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на нововведения, которые произойдут во время клубного чемпионата мира.
«Если так решили делать на таких крупных турнирах, то и в РПЛ надо так делать. Действительно, пускай объясняют свои решения, чтобы все поняли, почему они назначили пенальти или удалили игрока, например. Это очень грамотное решение. У нас зрители находятся в неведении, когда смотрят игру на стадионе, они не знают, почему именно судья принял то или иное решение. У телезрителей же есть возможность посмотреть повтор, а у болельщиков на стадионе — нет. Я поддерживаю такое решение. В американском футболе уже есть такая практика, так почему же не перенять ее», — сказал Пономарев «РБ Спорт».
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разрешил провести эксперимент, который заключается в том, чтобы главный арбитр объяснял зрителям матча, почему он поменял решение после просмотра ВАР. Такое нововведение опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко и пройдет с 1 по 11 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования