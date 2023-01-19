Пономарев: «Пусть судьи в РПЛ объясняют болельщикам на стадионе через микрофон, почему они обратились за помощью к ВАР»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на нововведения, которые произойдут во время клубного чемпионата мира.

«Если так решили делать на таких крупных турнирах, то и в РПЛ надо так делать. Действительно, пускай объясняют свои решения, чтобы все поняли, почему они назначили пенальти или удалили игрока, например. Это очень грамотное решение. У нас зрители находятся в неведении, когда смотрят игру на стадионе, они не знают, почему именно судья принял то или иное решение. У телезрителей же есть возможность посмотреть повтор, а у болельщиков на стадионе — нет. Я поддерживаю такое решение. В американском футболе уже есть такая практика, так почему же не перенять ее», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разрешил провести эксперимент, который заключается в том, чтобы главный арбитр объяснял зрителям матча, почему он поменял решение после просмотра ВАР. Такое нововведение опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко и пройдет с 1 по 11 февраля.