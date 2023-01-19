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Сегодня, 17:05

Михаил Вилков оценил решение ИФАБ обязать судей давать публичные пояснения по работе ВАР

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-судья РПЛ Михаил Вилков оценил решение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) обязать судей объяснять изменение своего решения после помощи ВАР.

10&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 1:2. Вилтон Сампайо. Футбольных судей обязали давать публичные пояснения. Но есть нюансы

—  В первую очередь, я так понимаю, эта акция направлена на болельщиков, сидящих на трибунах, — приводит Metaratings.ru слова Вилкова. — Потому что у них нет видеоповторов, как у тех, кто смотрит трансляцию. Для того, кто смотрит трансляцию, после видеоповторов 80-90% эпизодов становятся понятны.

Бывают исключительные случаи, когда двойные комплексные моменты. Тогда необходимо объяснение специалиста, того же комментатора или специалиста уже в послематчевой программе.

Здесь же арбитр на стадионе будет кратко объяснять, например: «Гол отменен по причине офсайда». Тогда болельщик понимает структуру принятия решения. Как это будет восприниматься болельщиками, покажет эксперимент. И я думаю, что после года та же комиссия примет решение вводить это на крупных турнирах и в национальных чемпионатах. Это не займет много времени.

Я так понимаю, что у мониторов просто будет стоять микрофон. Такая практика уже не первый год применяется в хоккее. Команда инициирует просмотр, судья смотрит, отменяет гол и объявляет причину отмены, а зрителю на трибуне становится все понятно. И люди на трибуне спокойно реагируют и смотрят матч дальше.

Когда нет этого объяснения, то болельщики на трибуне начинают злиться и направлять на судью свой негатив, не понимая причины решения. Не думаю, что это сильно повлияет на длительность матча.

— Не будет ли в таких обстоятельствах компрометироваться позиция судьи?

— Речь идет не о трансляции обсуждения, а именно об оглашении и объяснении его итогов. В ближайшее время нам все покажут и расскажут, и мы будем понимать, нужен этот эксперимент или нет. В этой практики ничего такого нет. Зайдет она или нет, сложно сказать. Но такие пояснения совершенно точно снимут зрительский нерв. Ранее IFAB объявил, что эксперимент будет запущен на клубном ЧМ-2023, который пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-sudya-vilkov-vyskazalsya-ob-idee-ifab-obyazat-arbitrov-obyasnyat-izmenenie-resheniya-posle-prosmotra-var-221092/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Михаил Вилков
0
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