ФИФА назвала арбитров клубного ЧМ

Судейский комитет ФИФА определил арбитров, которые будут работать на матчах клубного чемпионата мира. Они пройдут в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.

В список вошли 26 человек (шесть судей, 12 ассистентов и восемь видеоарбитров):

УЕФА (Европа)

Арбитры Иштван Ковач (Румыния), Антони Тэйлор (Англия);

Ассистенты Василе Маринеску, Михай Артене (оба — Румыния), Гари Бесуик, Адам Нанн (оба — Англия);

ВАР Массимилиано Иррати (Италия), Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), Жером Бризар (Франция);

КОНМЕБОЛ (Южная Америка)

Арбитр Андрес Матиас Матонте Кабрера (Уругвай);

Ассистенты Николас Таран, Мартин Соппи (оба — Уругвай);

ВАР Николас Гальо (Колумбия), Хуан Сото (Венесуэла);

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

Арбитр Иван Бартон (Сальвадор);

Ассистенты Давид Моран (Сальвадор), Кэтрин Несбитт (США);

ВАР Фернандо Герреро (Мексика);

АФК (Азия)

Арбитр Ма Нин (Китай);

Ассистенты Чжоу Фэй, Чжан Чэн (оба — Китай);

ВАР Фу Мин (Китай);

КАФ (Африка)

Арбитр Мустафа Горбаль (Алжир);

Ассистенты Мокране Гурари (Алжир), Халиль Хассани (Тунис);

ВАР Редуан Джийед (Марокко).