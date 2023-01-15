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Сегодня, 03:55

ФИФА назвала арбитров клубного ЧМ

Александр Бобров
Шеф-редактор
Энтони Тэйлор.
Фото Global Look Press
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Судейский комитет ФИФА определил арбитров, которые будут работать на матчах клубного чемпионата мира. Они пройдут в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.

В список вошли 26 человек (шесть судей, 12 ассистентов и восемь видеоарбитров):

УЕФА (Европа)

Арбитры Иштван Ковач (Румыния), Антони Тэйлор (Англия);

Ассистенты Василе Маринеску, Михай Артене (оба — Румыния), Гари Бесуик, Адам Нанн (оба — Англия);

ВАР Массимилиано Иррати (Италия), Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), Жером Бризар (Франция);

КОНМЕБОЛ (Южная Америка)

Арбитр Андрес Матиас Матонте Кабрера (Уругвай);

Ассистенты Николас Таран, Мартин Соппи (оба — Уругвай);

ВАР Николас Гальо (Колумбия), Хуан Сото (Венесуэла);

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

Арбитр Иван Бартон (Сальвадор);

Ассистенты Давид Моран (Сальвадор), Кэтрин Несбитт (США);

ВАР Фернандо Герреро (Мексика);

АФК (Азия)

Арбитр Ма Нин (Китай);

Ассистенты Чжоу Фэй, Чжан Чэн (оба — Китай);

ВАР Фу Мин (Китай);

КАФ (Африка)

Арбитр Мустафа Горбаль (Алжир);

Ассистенты Мокране Гурари (Алжир), Халиль Хассани (Тунис);

ВАР Редуан Джийед (Марокко).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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обе забьют - да

22%

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