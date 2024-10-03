Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

Сегодня, 19:52

ФИФА объявила о создании дополнительного трансферного окна

Игнат Заздравин
Корреспондент
ФИФА.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

ФИФА сообщила, что в футболе появится дополнительное трансферное окно.

Нововведение связано с обновленным клубным чемпионатом мира. Дополнительное трансферное окно пройдет с 1 по 10 июня 2025 года, тогда как турнир стартует 15 июня.

Решение обусловлено тем, что контракты некоторых футболистов могут истечь во время клубного ЧМ. Таким образом, клубы смогут приобрести замены уходящим игрокам перед стартом турнира.

Клубный чемпионат мира нового формата пройдет в США с 15 июня по 13 июля. В нем примут участие 32 футбольных клуба.

Футбол
ФИФА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Сегодня
Вчера
Неделя