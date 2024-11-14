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Сегодня, 20:56

ФИФА представила трофей победителя клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
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ФИФА представила трофей, который получит победитель клубного чемпионата мира. Кубок изготовлен совместно с компанией по производству ювелирных изделий Tiffany & Co.

Турнир пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.

На данный момент определился 31 участник клубного чемпионата мира. Последнюю путевку получит победитель Кубка Либертадорес, финал которого запланирован на 30 ноября. Матчи клубного ЧМ-2025 пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нэшвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.

Футбол
ФИФА

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