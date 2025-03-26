ФИФА утвердила распределение призового фонда для клубного чемпионата мира 2025 года

Согласно сообщению официального сайта ФИФА, организация утвердила модель распределения призового фонда для нового клубного чемпионата мира 2025 года. Общий фонд составит 1 миллиард долларов и будет распределен между 32 участвующими клубами.

Победитель турнира получит до 125 миллионов долларов. Из общего фонда 475 миллионов будут выплачены за спортивные достижения, а 525 миллионов — за участие в турнире.

Клубы из УЕФА получат наибольшие выплаты, размер которых будет зависеть от рейтинга и доходов и составит от 12,81 до 38,19 миллиона долларов. Представители Южной Америки получат по 15,21 миллиона долларов, а остальные участники — от 9,55 миллиона долларов и ниже.