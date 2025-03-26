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26 марта, 14:44

ФИФА утвердила распределение призового фонда для клубного чемпионата мира 2025 года

Камила Абдурахманова
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Согласно сообщению официального сайта ФИФА, организация утвердила модель распределения призового фонда для нового клубного чемпионата мира 2025 года. Общий фонд составит 1 миллиард долларов и будет распределен между 32 участвующими клубами.

Победитель турнира получит до 125 миллионов долларов. Из общего фонда 475 миллионов будут выплачены за спортивные достижения, а 525 миллионов — за участие в турнире.

Клубы из УЕФА получат наибольшие выплаты, размер которых будет зависеть от рейтинга и доходов и составит от 12,81 до 38,19 миллиона долларов. Представители Южной Америки получат по 15,21 миллиона долларов, а остальные участники — от 9,55 миллиона долларов и ниже.

Источник: ФИФА
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Футбол
ФИФА
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