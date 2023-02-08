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Саудовский «Аль-Хиляль» на официальной странице в Twitter отреагировал на выход в финал клубного чемпионата мира. Команда обыграла бразильский «Фламенго» (3:2).
«О, творцы истории... Это новый триумф», — говорится в сообщении.
??? ????? ???????.. ????? ??? ???? ?#??????_??_???_?????? pic.twitter.com/NIhQGyzciQ— ???? ?????? ??????? (@Alhilal_FC) February 7, 2023
В финале саудовская команда встретится с победителем матча «Аль-Ахли» — «Реал». Бразильский коллектив сыграет в матче за 3-е место.