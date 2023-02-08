«Аль-Хиляль» — о выходе в финал клубного ЧМ: «Творцы истории»

Саудовский «Аль-Хиляль» на официальной странице в Twitter отреагировал на выход в финал клубного чемпионата мира. Команда обыграла бразильский «Фламенго» (3:2).

«О, творцы истории... Это новый триумф», — говорится в сообщении.

В финале саудовская команда встретится с победителем матча «Аль-Ахли» — «Реал». Бразильский коллектив сыграет в матче за 3-е место.