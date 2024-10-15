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Сегодня, 17:59

Глава ла лиги Тебас призвал ФИФА отменить клубный чемпионат мира-2025

Руслан Минаев
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Глава ла лиги Хавьер Тебас призвал ФИФА отменить клубный чемпионат мира в 2025 году. По его словам, предстоящий турнир приведет в дезорганизации.

«Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права на ту сумму, которую хотели. Вы знаете, что у вас нет спонсоров, которые вы заложили в бюджет, и вы знаете, что лиги и профсоюз игроков не хотят этот чемпионат мира. Отмените его прямо сейчас», — цитирует Тебаса Marca.

Родри, Алисон Бекер и&nbsp;Сон Хын Мин (слева направо). Родри, Алиссон, Сон и другие звезды угрожают забастовкой. Возможна ли она и к чему приведет?

Ранее в связи с обновленным форматом клубного чемпионата мира европейское отделение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro Europe) и ла лига подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию. Летом FIFPro подала в суд на ФИФА.

Клубный чемпионат мира в обновленном формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире впервые примут участие 32 клуба.

Матчи пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.

Футбол
Хавьер Тебас
ФИФА

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