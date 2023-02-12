Главный тренер «Аль-Хиляля» Диас заявил, что горд своей командой после финала клубного ЧМ с «Реалом»

Сегодня, 10:12
Главный тренер «Аль-Хиляля» Рамон Диас после поражение в финале клубного ЧМ с «Реалом» похвалил команду за игру.
«Встретились с командой высокого уровня, высокой категории. Это послужило нам опытом. Я горжусь своими игроками, потому что они хорошо проявили себя. Было видно превосходство Мадрида.
Забить три мяча в ворота «Реала» нелегко, думаю, болельщики «Аль-Хиляля» будут нами довольны. Усилия моих игроков должны радовать, а команда — набираться опыта на будущее», — приводит слова тренера AS.
«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Также «Реал» трижды становился победителем Межконтинентального кубка.
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в третий раз в карьере выиграл клубный чемпионат мира. Дважды он это делал с «Реалом» и один раз — с «Миланом».