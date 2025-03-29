29 марта, 08:48
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда не заслуживает бонус за клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что «горожанам» выплатят не менее 25,9 миллиона долларов за участие в турнире. Победитель соревнований получит 125 миллионов долларов.
«Мы не заслуживаем бонуса в этом сезоне. Если мы выиграем, я не знаю сколько, но это все уйдет клубу. Тренер, обслуживающий персонал и игроки не заслуживают бонуса. Даже часов», — приводит Goal слова Гвардиолы.
Клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.