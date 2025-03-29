Гвардиола — о бонусе за победу на клубном ЧМ: «Тренер и игроки «Манчестер Сити» не заслуживают этого»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда не заслуживает бонус за клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что «горожанам» выплатят не менее 25,9 миллиона долларов за участие в турнире. Победитель соревнований получит 125 миллионов долларов.

«Мы не заслуживаем бонуса в этом сезоне. Если мы выиграем, я не знаю сколько, но это все уйдет клубу. Тренер, обслуживающий персонал и игроки не заслуживают бонуса. Даже часов», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.