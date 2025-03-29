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Клубный ЧМ

29 марта, 08:48

Гвардиола — о бонусе за победу на клубном ЧМ: «Тренер и игроки «Манчестер Сити» не заслуживают этого»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда не заслуживает бонус за клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что «горожанам» выплатят не менее 25,9 миллиона долларов за участие в турнире. Победитель соревнований получит 125 миллионов долларов.

«Мы не заслуживаем бонуса в этом сезоне. Если мы выиграем, я не знаю сколько, но это все уйдет клубу. Тренер, обслуживающий персонал и игроки не заслуживают бонуса. Даже часов», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.

Источник: Goal
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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