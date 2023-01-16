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Клубный ЧМ

Сегодня, 20:48

Испанская ла лига подала иск против ФИФА из-за изменения регламента клубного ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство испанской ла лиги подало иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за изменения регламента клубного чемпионата мира, сообщает AS.

В декабре президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдет при участии 32 команд. В планах у ФИФА проводить расширенный клубный чемпионат мира каждые четыре года вместо нынешнего ежегодного турнира.

Руководство ла лиги недовольно нововведением из-за увеличения количества матчей.

Первый клубный чемпионат мира состоялся в 2000 году. Наибольшее количество побед в турнире имеет мадридский «Реал» (4).

ФИФА
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ФИФА назвала арбитров клубного ЧМ