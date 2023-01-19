Каманцев сообщил, что в РФС будут следить за опытом разъяснения решений ВАР на матчах

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что РФС будет следить за опытом разъяснения решений на основании данных ВАР на матчах клубного чемпионата мира.
«Мы поддерживаем идеи, которые помогают сделать судейство более открытым и понятным для болельщиков, — цитирует ТАСС Каманцева. — Мы также исходим из того, что любые новации должны быть сначала опробованы на коммерческих турнирах. Будем внимательно следить за нововведениями на клубном чемпионате мира. Если по итогам этого эксперимента будут внесены изменения в правила игры, мы будем их учитывать».
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) решил провести эксперимент, который заключается в том, чтобы главный арбитр объяснял зрителям матча, почему он поменял решение после просмотра ВАР.
Такое нововведение опробуют на клубном чемпионате мира, который пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования