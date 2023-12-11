Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

Сегодня, 12:30

Клубный чемпионат мира: расписание матчей и где смотреть трансляции игр

12 декабря в Джидде начнется клубный чемпионат мира-2023
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футбольный вратарь Эдерсон.
Эдерсон.
Фото AFP
Telegram Дзен

Клубный чемпионат мира 2023 года состоится с 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). В турнире примут участие команды из шести конфедераций ФИФА, которые одержали победы в своих главных клубных турнирах.

В клубном чемпионате мира-2023 сыграют семь команд: «Манчестер Сити», «Флуминенсе», «Урава Ред Даймондс», «Леон», «Аль-Ахли», «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад» (в качестве принимающей стороны).

Смотреть видеотрансляции матчей клубного ЧМ-2023 можно будет в прямом эфире на каналах холдинга «Матч».

Расписание и время начала матчей Клубного чемпионата мира 2023 в Джидде

12 декабря, вторник

21:00 (мск). Первый раунд. Матч №1. «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»

15 декабря, пятница

17:30. Второй раунд. Матч №3. «Леон» — «Урава Ред Даймондс»

21:00. Второй раунд. Матч №2. «Аль-Ахли» — победитель матча №1

18 декабря, понедельник

21:00. Первый полуфинал. «Флуминенсе» — победитель матча №2

19 декабря, вторник

21:00. Второй полуфинал. Победитель матча №3 — «Манчестер Сити»

22 декабря, пятница

17:30. Игра за 3-е место

21:00. Финал

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Аль-Иттихад
1
Обсудить
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri
Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
Популярное видео
"Барселона" - "Гуанчжоу". Лучшие моменты
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Клубный чемпионат мира-2023 пройдет в Джидде

ФИФА представила официальный мяч клубного ЧМ-2023