Клубный чемпионат мира: расписание матчей и где смотреть трансляции игр

Клубный чемпионат мира 2023 года состоится с 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). В турнире примут участие команды из шести конфедераций ФИФА, которые одержали победы в своих главных клубных турнирах.

В клубном чемпионате мира-2023 сыграют семь команд: «Манчестер Сити», «Флуминенсе», «Урава Ред Даймондс», «Леон», «Аль-Ахли», «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад» (в качестве принимающей стороны).

Смотреть видеотрансляции матчей клубного ЧМ-2023 можно будет в прямом эфире на каналах холдинга «Матч».

Расписание и время начала матчей Клубного чемпионата мира 2023 в Джидде

12 декабря, вторник

21:00 (мск). Первый раунд. Матч №1. «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»

15 декабря, пятница

17:30. Второй раунд. Матч №3. «Леон» — «Урава Ред Даймондс»

21:00. Второй раунд. Матч №2. «Аль-Ахли» — победитель матча №1

18 декабря, понедельник

21:00. Первый полуфинал. «Флуминенсе» — победитель матча №2

19 декабря, вторник

21:00. Второй полуфинал. Победитель матча №3 — «Манчестер Сити»

22 декабря, пятница

17:30. Игра за 3-е место

21:00. Финал