Клубный чемпионат мира: состав участников и расписание матчей

Семь команд сыграют на клубном чемпионате мира-2023 в Джидде

С 12 по 22 декабря в городе Джидда (Саудовская Аравия) пройдет клубный чемпионат мира 2023 года. «СЭ» публикует информацию об участниках турнира.

В клубном чемпионате мира-2023 примут участие семь команд, которые одержали победы в своих главных клубных турнирах ассоциаций, включая «Аль-Иттихад» (команда-хозяйка турнира).

В прямом эфире видеотрансляции игр клубного ЧМ-2023 в Саудовской Аравии покажут на каналах холдинга «Матч».

Участники клубного чемпионата мира 2023 в Джидде

«Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) — чемпион Саудовской Аравии, команда— хозяйка турнира.

«Манчестер Сити» (Англия) — победитель Лиги чемпионов УЕФА.

«Флуминенсе» (Бразилия) — победитель Копа Либертадорес.

«Урава Ред Даймондс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК.

«Леон» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

«Аль-Ахли» (Египет) — победитель Лиги чемпионов КАФ.

«Окленд Сити» (Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов ОФК.

Расписание игр клубного чемпионата мира 2023

12 декабря, вторник

21:00 (мск). Первый раунд. Матч №1. «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»

15 декабря, пятница

17:30. Второй раунд. Матч №3. «Леон» — «Урава Ред Даймондс»

21:00. Второй раунд. Матч №2. «Аль-Ахли» — Победитель матча №1

18 декабря, понедельник

21:00. Первый полуфинал. «Флуминенсе» — Победитель матча №2

19 декабря, вторник

21:00. Второй полуфинал. Победитель матча №3 — «Манчестер Сити»

22 декабря, пятница

17:30. Игра за 3 место

21:00. Финал

Действующим победителем клубного чемпионата мира-2022 является «Реал». Испанский клуб в финале предыдущего турнира победил «Аль-Хиляль» со счетом 5:3.

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