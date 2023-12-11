Клубный чемпионат мира: состав участников и расписание матчей
Семь команд сыграют на клубном чемпионате мира-2023 в Джидде
С 12 по 22 декабря в городе Джидда (Саудовская Аравия) пройдет клубный чемпионат мира 2023 года. «СЭ» публикует информацию об участниках турнира.
В клубном чемпионате мира-2023 примут участие семь команд, которые одержали победы в своих главных клубных турнирах ассоциаций, включая «Аль-Иттихад» (команда-хозяйка турнира).
В прямом эфире видеотрансляции игр клубного ЧМ-2023 в Саудовской Аравии покажут на каналах холдинга «Матч».
Участники клубного чемпионата мира 2023 в Джидде
- «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) — чемпион Саудовской Аравии, команда— хозяйка турнира.
- «Манчестер Сити» (Англия) — победитель Лиги чемпионов УЕФА.
- «Флуминенсе» (Бразилия) — победитель Копа Либертадорес.
- «Урава Ред Даймондс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК.
- «Леон» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
- «Аль-Ахли» (Египет) — победитель Лиги чемпионов КАФ.
- «Окленд Сити» (Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов ОФК.
Расписание игр клубного чемпионата мира 2023
12 декабря, вторник
- 21:00 (мск). Первый раунд. Матч №1. «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»
15 декабря, пятница
- 17:30. Второй раунд. Матч №3. «Леон» — «Урава Ред Даймондс»
- 21:00. Второй раунд. Матч №2. «Аль-Ахли» — Победитель матча №1
18 декабря, понедельник
- 21:00. Первый полуфинал. «Флуминенсе» — Победитель матча №2
19 декабря, вторник
- 21:00. Второй полуфинал. Победитель матча №3 — «Манчестер Сити»
22 декабря, пятница
- 17:30. Игра за 3 место
- 21:00. Финал
Действующим победителем клубного чемпионата мира-2022 является «Реал». Испанский клуб в финале предыдущего турнира победил «Аль-Хиляль» со счетом 5:3.
Клубный чемпионат мира: расписание матчей и где смотреть трансляции игр