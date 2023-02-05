Куртуа может пропустить клубный чемпионат мира из-за травмы

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Голкипер Тибо Куртуа должен был выйти в стартовом составе «Реала» на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». Однако бельгиец получил травму на разминке, и место в рамке ворот «сливочных» занял Андрей Лунин, сообщает The Athletic.
В понедельник, 6 февраля, Тибо Куртуа пройдёт медицинское обследование. Существует риск того, что бельгийский голкипер не сможет помочь «Реалу» на клубном чемпионате мира.
В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» будет играть против команды «Аль-Ахли». Игра пройдет в среду, 8 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования