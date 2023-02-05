Куртуа может пропустить клубный чемпионат мира из-за травмы

Голкипер Тибо Куртуа должен был выйти в стартовом составе «Реала» на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». Однако бельгиец получил травму на разминке, и место в рамке ворот «сливочных» занял Андрей Лунин, сообщает The Athletic.

В понедельник, 6 февраля, Тибо Куртуа пройдёт медицинское обследование. Существует риск того, что бельгийский голкипер не сможет помочь «Реалу» на клубном чемпионате мира.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» будет играть против команды «Аль-Ахли». Игра пройдет в среду, 8 февраля.