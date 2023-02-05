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Сегодня, 17:00

Куртуа может пропустить клубный чемпионат мира из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Тибо Куртуа должен был выйти в стартовом составе «Реала» на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». Однако бельгиец получил травму на разминке, и место в рамке ворот «сливочных» занял Андрей Лунин, сообщает The Athletic.

В понедельник, 6 февраля, Тибо Куртуа пройдёт медицинское обследование. Существует риск того, что бельгийский голкипер не сможет помочь «Реалу» на клубном чемпионате мира.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» будет играть против команды «Аль-Ахли». Игра пройдет в среду, 8 февраля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

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16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

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22%

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П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Тибо Куртуа
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Мальорка
ФК Реал
Андрей Лунин
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«Реал» сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира