Мексиканский «Леон» обратился в CAS из-за исключения из клубного чемпионата мира

Мексиканский «Леон» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) после исключения из числа участников клубного чемпионата мира, сообщает пресс-служба организации.

Апелляции будут рассмотрены в течение недели начиная с 5 мая.

Ранее стало известно, что «Леон» принадлежит компании, которая также контролирует мексиканскую «Пачуку», участвующую в турнире. Это нарушает регламент клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Впервые в истории турнир пройдет с участием 32 команд.