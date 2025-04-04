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Клубный ЧМ

4 апреля, 17:30

Мексиканский «Леон» обратился в CAS из-за исключения из клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
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Мексиканский «Леон» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) после исключения из числа участников клубного чемпионата мира, сообщает пресс-служба организации.

Апелляции будут рассмотрены в течение недели начиная с 5 мая.

Ранее стало известно, что «Леон» принадлежит компании, которая также контролирует мексиканскую «Пачуку», участвующую в турнире. Это нарушает регламент клубного чемпионата мира.

ФИФА исключила мексиканский Леон из&nbsp;числа участников клубного чемпионата мира 2025.«Леон» внезапно исключили из розыгрыша клубного ЧМ. Кто заменит команду Хамеса?

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Впервые в истории турнир пройдет с участием 32 команд.

Футбол
ФК Леон
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